️Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки ворожої атаки "Шахедами" на Київщину. За його словами, чергова тривога у столиці тривала майже 2 години.

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Обійшлось без постраждалих

Відомо, що у Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Наші захисники знищили ворожі цілі.

Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Крім цього у Київській ОВА зазначили, що падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

Там також звернулись до місцевих жителів та закликали їх бути відповідальними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та спускатись в укриття або хоча б користуватись правилом двох стін, коли сповіщають про загрозу.