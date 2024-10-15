Станом на 15 жовтня у Чорному морі перебуває 3 російських кораблі. Два з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр", якими ворог може атакувати Україну.

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Яка ситуація в морі

️Залп цих двох ракетоносіїв становить до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Натомість у Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 також є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

️У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), адже вимикає системи автоматичної ідентифікації.