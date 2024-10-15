По состоянию на 15 октября в Черном море находится 3 российских корабля. Два из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", которыми враг может атаковать Украину.

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Какая ситуация в море

️Залп этих двух ракетоносителей составляет до 8 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Зато в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 также являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), ведь выключает системы автоматической идентификации.