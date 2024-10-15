У регіоні працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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У Київській області працює ППО

У Київській області повітряну тривогу оголосили орієнтовно о 20:33. Повітряні сили повідомляли про загрозу іранських дронів-камікадзе типу "Шахед", які Росія регулярно застосовує для своїх атак.

Незабаром Повітряні сили уточнили про рух ударних БпЛА у напрямку Київської області з Чернігівської. Пізніше, о 21:51, Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО у регіоні, яку могли чути місцеві.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться у повідомленні ОВА.

Там також закликали дотримуватися інформаційної тиші. Нагадуємо не фіксувати та не викладати у мережу роботу наших захисників.