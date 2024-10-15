Відповідну інформацію повідомив міський голова Ігор Терехов. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Низку вибухів чули у Харкові

Повітряна тривога на території Харківської області пролунала о 19:22 через пуски керованих авіабомб ворогом. Повітряні сили о 21:16 писали про КАБ, який рухався у напрямку області.

Пізніше оборонці неба уточнили, про рух до міста. Вже за кілька хвилин там чули серію вибухів, які підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що небезпека й досі триває.

У Харкові чутно вибухи – місто під атакою КАБів. Будьте обережні – у повітрі ще КАБи,

– написав мер.

Незадовго після цього керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, влучання зафіксували у Харківському районі. Станом на зараз інформацію щодо наслідків ворожого обстрілу уточнюють.

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