Там працює протиповітряна оборона. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи у Київській області

Повітряна тривога у Київській області лунає ще з 20:33 15 жовтня. Повітряні сили о 05:57 повідомляли про рух російських ударних дронів в регіоні.

"Шахеди"на Київщині рухаються курсом на захід,

– писали військові.

Близько 06:00 моніторингові телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Київській області. Писали також і про роботу ППО.

Окрім того, монітори повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Василькова. Наразі в Київській ОВА не розповідали про наслідки ворожої атаки в області. Повітряна тривога в Київській області, станом на 06:21, досі триває.

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