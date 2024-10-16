Там працює протиповітряна оборона. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.
До теми У Вінниці працює ППО: ворог атакує "Шахедами"
Що відомо про вибухи у Київській області
Повітряна тривога у Київській області лунає ще з 20:33 15 жовтня. Повітряні сили о 05:57 повідомляли про рух російських ударних дронів в регіоні.
"Шахеди"на Київщині рухаються курсом на захід,
– писали військові.
Близько 06:00 моніторингові телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Київській області. Писали також і про роботу ППО.
Окрім того, монітори повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Василькова. Наразі в Київській ОВА не розповідали про наслідки ворожої атаки в області. Повітряна тривога в Київській області, станом на 06:21, досі триває.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.