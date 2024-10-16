Військові попередили про тривогу у Вінницькій області орієнтовно о 22:29 15 жовтня. Небезпека там тривала всю ніч та продовжується станом на 6:08 16 жовтня.
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Що відбувається на Вінниччині
В області працює ППО,
– заявили в телеграм-каналах станом на 6:06 16 жовтня.
Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 5:57 повідомляли про рух "Шахедів":
- на Київщині️ курсом на Захід;
- в центрі Полтавщини, декілька в районі Лубни, біля Кременчука ️ курсом південно-західним;
- на Кіровоградщині️ курсом на Захід;
- на півдні Черкащини️ південно-західним курсом;
- на півночі Вінниччини ️ північним курсом на Житомирщину;
- на Сумщині в районі Ромни️ курсом на схід.
Станом на 6:14 влада Вінницької області не повідомляла про наслідки атаки ворога.
До речі, орієнтовно о 6:00 у телеграм-каналах повідомили про звуки вибухів у Київській області. Перед цим на регіон рухались ворожі дрони.