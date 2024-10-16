Военные предупредили о тревоге в Винницкой области ориентировочно в 22:29 15 октября. Опасность там продолжалась всю ночь и длится по состоянию на 6:08 16 октября.
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Что происходит в Винницкой области
В области работает ПВО,
– заявили в телеграм-каналах по состоянию на 6:06 16 октября.
Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 5:57 сообщали о движении "Шахедов":
- в Киевской области курсом на Запад;
- в центре Полтавщины, несколько в районе Лубны, возле Кременчуга ️ курсом юго-западным;
- в Кировоградской области ️ курсом на Запад;
- на юге Черкасской области ️ юго-западным курсом;
- на севере Винницкой области ️ северным курсом на Житомирщину;
- на Сумщине в районе Ромны️ курсом на восток.
По состоянию на 6:14 власти Винницкой области не сообщали о последствиях атаки врага.
Кстати, ориентировочно в 6:00 в телеграм-каналах сообщили о звуках взрывов в Киевской области. Перед этим на регион двигались вражеские дроны.