Военные предупредили о тревоге в Винницкой области ориентировочно в 22:29 15 октября. Опасность там продолжалась всю ночь и длится по состоянию на 6:08 16 октября.

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Что происходит в Винницкой области

В области работает ПВО,

– заявили в телеграм-каналах по состоянию на 6:06 16 октября.

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 5:57 сообщали о движении "Шахедов":

в Киевской области курсом на Запад;

в центре Полтавщины, несколько в районе Лубны, возле Кременчуга ️ курсом юго-западным;

в Кировоградской области ️ курсом на Запад;

на юге Черкасской области ️ юго-западным курсом;

на севере Винницкой области ️ северным курсом на Житомирщину;

на Сумщине в районе Ромны️ курсом на восток.

По состоянию на 6:14 власти Винницкой области не сообщали о последствиях атаки врага.

Кстати, ориентировочно в 6:00 в телеграм-каналах сообщили о звуках взрывов в Киевской области. Перед этим на регион двигались вражеские дроны.