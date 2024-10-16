Об этом пишет "Белорускі Гаюн". Дальнейшая траектория БпЛА осталась неизвестна.

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Ударный дрон россиян залетел в Беларусь

Еще один российский дрон-камикадзе зашел на территорию Гомельской области Беларуси со стороны Чернобыльской зоны.

Он держал курс на Мозырь.

Также в сообщении говорится, что "Шахед" залетел в районе Кирова и трассы Р-37.

Обратите внимание! Враг продолжает наносить удары по Украине. Ночью 16 октября оккупанты запустили 136 ударных БпЛА "Шахед" и ракеты различных типов. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Украину с 19:00 15 октября по 7:00 16 октября.

В последнее время российские беспилотники неоднократно пролетают над территорией Беларуси. Минск уже даже начал их сбивать. Так, в ночь на 26 сентября в страну-союзницу агрессора залетели четыре "Шахеда".

Сам Лукашенко признал пролёт "Шахедов" над Беларусью, но заявил, что это не его проблемы, а службы безопасности. Он отметил, что многие беспилотники сбивают, несмотря на то, или они российские, или украинские. Лукашенко решил не обсуждать тему "Шахедов" публично, пообещав разбираться с этим на уровне специалистов.