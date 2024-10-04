Днем 3 октября украинские мониторинговые каналы написали о трех дронах, которые заходили на Беларусь. "Белорусский Гаюн" добавил, что в этот момент над страной был и вертолет Лукашенко. Но не сообщалось, был ли сам диктатор на борту. Реакция Лукашенко появилась только 4 октября, ее обнародовало издание "Наша Нива".

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Чтобы отбросить любые инсинуации относительно моего вертолета, дронов и прочего: это не мои проблемы, это проблемы службы безопасности. Пусть они смотрят, где летают дроны и куда вертолету президента лететь. Я действительно к этому так отношусь,

– сказал Лукашенко.

Он должен был лететь в Пинский район, когда начали докладывать об обстановке и погоде. Поэтому вместе с пилотами было решено отложить вылет на час – якобы из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам самопровозглашенного белорусского президента, его вертолет летел очень низко. Он предположил: это потому, "чтобы электронными средствами из Украины было не видно".



"Конечно, они вертолет видят: он большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как говорят в народе, по этому поводу. И потом знаете: сбить вертолет президента – это война, которая украинцам не нужна. Поэтому я не думаю, что в Украине те, кто принимает решения, обеспокоены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно", – подытожил Лукашенко.

В целом он сообщил, что в Беларусь залетают беспилотники и из России, и из Украины – якобы было несколько таких случаев.

"Много мы сбиваем. Мы не смотрим, российские это или украинские", – заявил диктатор.

Интересно! Белорусские оппозиционеры сообщили, что это ложь и украинские дроны в Беларусь не залетают. Они предположили, что Лукашенко такой храбрый только сейчас, а вот когда беспилотники начнут летать над его резиденциями, тогда опомнится, но будет поздно.

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Такое решение Лукашенко назвал соломоновым. Он пообещал "разбираться на уровне специалистов" и не выносить в СМИ эти моменты.

По его данным, Украина планирует изготовить и закупить около 5 миллионов беспилотников, а Россия еще больше. Но обе стороны якобы не умеют управлять дронами, поэтому "часто те беспилотники, которые запускаются за Киев и дальше, по Западу Украины", теряют ориентацию под воздействием украинской РЭБ.