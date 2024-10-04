В четверг, 3 октября, в Беларусь залетели три "Шахеда", о чем сообщили украинские мониторы. А телеграм-канал "Белорусский Гаюн" написал, что в этот момент над страной находился и вертолёт Лукашенко. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко иронично предположил, как будут развиваться события.

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Белорусские власти замалчивают атаки "Шахедами"

В Беларуси задержали женщину, которая выложила видео с камеры, где видно атаку российского "Шахеда". Действительно, когда "Шахед" убьет кого-то, то придется тела закопать, или, как в сериале "Во все тяжкие", растворить в бочке. Ну а руины тоже под землю потом. Белорусы не должны знать, что россияне могут их убить,

– написал Андрей Коваленко.

Атака "Шахеда" на территории Беларуси: смотрите видео

Жительница Беларуси сняла удар дроном в Гомельском районе. Теперь ее задержали и пока не известно, что с ней, какие обвинения выдвигают.

В Беларуси задержали женщину из-за ролика с "Шахедом": смотрите видео

"Шахед" взорвался в городе Калинковичи около пяти утра. Не ясно, была ли это работа ПВО. Впрочем, дрон пересек границу довольно быстро: он вошел в воздушное пространство Беларуси вблизи Наровли, а через 12 минут уже был над Калинковичами.

Белорусские оппозиционеры считают, что Лукашенко пока не чувствует угрозы, поэтому и не признает, что его границу нарушает Россия. Диктатор врет, что там летают "беспилотники с обеих сторон".

Вот когда они прилетят к одной из его 18 резиденций, тогда он начнет их сбивать. А сейчас он подыгрывает и влево, и вправо. Понятно, что он союзник России, он все делает в ее интересах,

– сказал Павел Латушко.

Интересно! Сам Лукашенко, комментируя случай, сказал, что знал о БПЛА над Беларусью. Но "не парится" насчет этого, мол, это проблемы службы безопасности.