Паблик "Белорусский Гаюн" обратил внимание, что "Шахэды" в очередной раз залетели в Беларусь. Похожая ситуация была и ночью.

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Российские дроны снова в Беларуси

По данным @eRadarrua и @war_monitor, около 12:55 три "Шахеда" залетели из Черниговской области Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников.

Кроме того, в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции "Озерный". По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи.