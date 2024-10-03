Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас вражеские "Шахеды", что известно об очередной атаке агрессора, передает 24 Канал.
Обратите внимание Россияне ночью запустили 105 "Шахедов": как отработала ПВО
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БПЛА также в районе Прилук.
БПЛА в районе Чернигова. Находитесь в укрытиях. Возможна работа ПВО.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Ударные БПЛА на Черниговщине в направлении Прилук. Находитесь в укрытиях.
На Черниговщине угроза применения ударных БПЛА. Возможна работа ПВО.
Воздушные силы сообщили, что вражеские ударные дроны на Сумщине в направлении Черниговщины. Находитесь в укрытиях.