Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас вражеские "Шахеды", что известно об очередной атаке агрессора, передает 24 Канал.

Обратите внимание Россияне ночью запустили 105 "Шахедов": как отработала ПВО

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

11:05, 3 октября БПЛА также в районе Прилук.

11:00, 3 октября БПЛА в районе Чернигова. Находитесь в укрытиях. Возможна работа ПВО.

11:00, 3 октября Где объявлена тревога: смотрите на карте

10:45, 3 октября Ударные БПЛА на Черниговщине в направлении Прилук. Находитесь в укрытиях.

10:27, 3 октября На Черниговщине угроза применения ударных БПЛА. Возможна работа ПВО.