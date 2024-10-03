Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі "Шахеди", що відомо про чергову атаку агресора, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Росіяни уночі запустили 105 "Шахедів": як відпрацювала ППО

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

11:05, 3 жовтня БпЛА також в районі Прилук.

11:00, 3 жовтня БпЛА в районі Чернігова. Перебувайте в укриттях. Можлива робота ППО.

11:00, 3 жовтня Де оголошена тривога: дивіться на карті

10:45, 3 жовтня Ударні БпЛА на Чернігівщині в напрямку Прилук. Перебувайте в укриттях.

10:27, 3 жовтня На Чернігівщині загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО.