Про це повідомили Повітряні сили. Де зараз ворожі "Шахеди", що відомо про чергову атаку агресора, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Росіяни уночі запустили 105 "Шахедів": як відпрацювала ППО
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
БпЛА також в районі Прилук.
БпЛА в районі Чернігова. Перебувайте в укриттях. Можлива робота ППО.
Де оголошена тривога: дивіться на карті
Ударні БпЛА на Чернігівщині в напрямку Прилук. Перебувайте в укриттях.
На Чернігівщині загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні дрони на Сумщині в напрямку Чернігівщини. Перебувайте в укриттях.