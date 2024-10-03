Паблік "Білоруський Гаюн" звернув увагу, що "Шахеди" вкотре залетіли в Білорусь. Схожа ситуація була і вночі.

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Російські дрони знову в Білорусі

За даними @eRadarrua та @war_monitor, близько 12:55 три "Шахеди" залетіли з Чернігівської області України у напрямку Гомельської області Білорусі. Відомо, що два з них перелетіли в районі Нової Гути та рухаються курсом на Гомель, ще один зайшов у районі Лоєва та рухається у напрямку Хойніков,

– ідеться в повідомленні.

Українські монітори інформують про "Шахеди" в Білорусі / Скриншоти 24 Каналу

Також автори телеграм-каналу "Білоруський Гаюн" пишуть, що в небі над Білоруссю просто зараз перебуває і гелікоптер із Лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції "Озерний". За попередніми даними, вертоліт летить до Микашевичів.

Важливо! 24 Канал стежить за рухом "Шахедів" удень 3 жовтня. Де вони летять, ви можете дізнатися тут.