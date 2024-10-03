Бойова робота відбувалася в 15 областях України. 24 Канал розповідає про наслідки нічної атаки "Шахедів".

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Скільки "Шахедів" випустили по Україні

Перші ударні БпЛА росіяни випустили по Україні ще об 21:00 2 жовтня. Атака тривала до 07:00 3 жовтня.

Загалом було здійснено 105 пусків "Шахедів". Завдяки зусиллям українських захисників було збито 78 ворожих ударних безпілотників. Крім того, ще 23 дрони були локаційно втрачені, ймовірно, внаслідок активної протидії радіоелектронної боротьби.

Атака проводилася з кількох напрямків, зокрема з:

мису Чауда у тимчасово окупованому Криму;

Курська;

Приморсько-Ахтарська;

міста Орел.

Де велася бойова робота

Сили ППО, включно з авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи, успішно відбивали масовану атаку.

Загалом ППО працювала в 15 областях України, зокрема в Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській.

"Шахед" залетів до Білорусі

У Повітряних силах повідомили, що один з "Шахедів" залетів на територію Білорусі. Цю інформацію також підтвердив "Беларускі Гаюн".

Відомо, що "Шахед" залишив Київську область та влетів до Білорусі в напрямку Мозиря близько 04:40.

Згідно з інформацією моніторів, чергова авіація ВПС Білорусі не підіймалася, а доля безпілотника залишається невідомою.

Які наслідки атаки "Шахедів" на Київ

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що уламки безпілотників впали у 5 районах столиці.

В місцях їх падіння виникли пожежі на трав'яному покритті та в лісах у трьох районах. Усі пожежі вже ліквідовані, проте оперативні групи продовжують працювати над виявленням та ліквідацією наслідків нічної атаки.

На щастя, серед населення немає постраждалих. Водночас у КМВА розповіли, що росіяни атакували Київ за допомогою кількох груп "Шахедів", які запускали дрони хвилями. Тривога в столиці тривала близько 6 годин.

Які наслідки атаки уданих БпЛА в решті областей

Прикарпаття

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що минула ніч на Прикарпатті була неспокійною через ворожу атаку під час тривоги. На щастя, постраждалих немає.

Онищук висловила подяку силам ППО за їхню роботу, а також відповідним службам, які допомагають ліквідовувати наслідки атак.

Одеська область

Під ударом також опинилася Одеська область. Голова ОВА Олег Кіпер розповів, що один із "Шахедів" впав на кладовищі в Березівському районі без подальшого займання. Постраждалих та загиблих немає.

Ще один БпЛА при падінні пошкодив лінії електропередач, через що понад дві тисячі абонентів у Березівському районі залишилися без світла.

Енергетики працюють без перерви і вже відновили електропостачання для понад трьох тисяч абонентів. Роботи триватимуть, доки світло не з'явиться у кожному будинку, запевнив Кіпер.

Полтавська область

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що цієї ночі окупанти завдали удару по області, використовуючи десятки дронів. На щастя, постраждалих немає.

За його словами, уламки дронів пошкодили шість комерційних будівель у Лубенському районі, а також покрівлю господарської споруди, вікна житлового будинку та дитячого садка в Кременчуцькому районі.

Кіровоградська область

В ОВА повідомили, що в одній з громад Кропивницького району внаслідок атаки ударних БпЛА було пошкоджено вікна та двері житлового будинку і кілька сусідніх гаражів.

На щастя, минуло без постраждалих.

Черкаська область

Начальник ОВА Ігор Табурець повідомив, що у небі над Черкащиною було збито 16 "Шахедів". Люди не постраждали.

Втім, через падіння уламків у Черкаському районі сталася пожежа в лісі.

Сумська область

В Сумській ОВА повідомили, що захисники неба ліквідували в області 7 російських "Шахедів".

Хмельницька область

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у небі над Хмельниччиною сили ППО збили 4 ударних БпЛА типу "Шахед".

Минулося без влучань у об'єкти інфраструктури та постраждалих.