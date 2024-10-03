Відомо про 10 постраждалих осіб, серед них – дитина. Усе, що відомо про цинічну атаку росіян на Харків 2 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про удар по Харкову

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 2 жовтня близько 23:00 росіяни вдарили по Харкову та передмістю з населеного пункту Строїтєль в Бєлгородській області.

Для атаки окупанти застосували два літаки Су-34 та здійснили пуски п'ятьох КАБів. За попередньою інформацією, це були УМПБ Д-30СН.

Два авіаційні снаряди влучили у передмісті – на території Дергачівської громади. Ще три – по Харкову. У Шевченківському районі зафіксовано влучання двох авіабомб у відкриту місцевість. У Салтівському районі авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок,

– розповіли в прокуратурі.

На місці удару працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Удар по п'ятиповерхівці в Харкові / Фото ДСНС

Скільки людей постраждало

Внаслідок влучання КАБу у п'ятиповерхівку було зруйновано фасадну частину та 4 квартири на четвертому і п'ятому поверхах. Відбулося займання конструктивних елементів будинку та двох автомобілів на площі 65 метрів квадратних.

Постраждали 10 людей, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також постраждала трирічна дитина.

Наслідки удару по п'ятиповерхівці в Харкові: дивіться відео

Як на російську атаку відреагував Зеленський

На черговий цинічний удар росіян відреагував Володимир Зеленський. Він заявив, що усім постраждалим буде надано допомогу та показав жахливі наслідки чергової атаки на Харків.

"І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими", – резюмував президент.

П'ятиповерхівка у Харкові після російської атаки: дивіться відео

О 00:30 3 жовтня рятувальники ДСНС повністю загасили пожежу на площі 65 квадратних метрів у п'ятиповерховому житловому будинку, в який влучила російська керована авіабомба. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару продовжуються.