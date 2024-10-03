Известно о 10 пострадавших лицах, среди них – ребенок. Все, что известно о циничной атаке россиян на Харьков 2 октября – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об ударе по Харькову

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 2 октября около 23:00 россияне ударили по Харькову и пригороду из населенного пункта Строитель в Белгородской области.

Для атаки оккупанты применили два самолета Су-34 и осуществили пуски пяти КАБов. По предварительной информации, это были УМПБ Д-30СН.

Два авиационных снаряда попали в пригороде – на территории Дергачевской громады. Еще три – по Харькову. В Шевченковском районе зафиксировано попадание двух авиабомб в открытую местность. В Салтовском районе авиационный боеприпас попал в пятиэтажный жилой дом,

– рассказали в прокуратуре.

На месте удара работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.

Удар по пятиэтажке в Харькове / Фото ГСЧС

Сколько людей пострадало

В результате попадания КАБа в пятиэтажку была разрушена фасадная часть и 4 квартиры на четвертом и пятом этажах. Произошло возгорание конструктивных элементов дома и двух автомобилей на площади 65 квадратных метров.

Пострадали 10 человек, они получили ранения различной степени тяжести. Также пострадал трехлетний ребенок.

Последствия удара по пятиэтажке в Харькове: смотрите видео

Как на российскую атаку отреагировал Зеленский

На очередной циничный удар россиян отреагировал Владимир Зеленский. Он заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь и показал ужасные последствия очередной атаки на Харьков.

"И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и, главное, достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что надо делать. Важно быть решительными", – резюмировал президент.

Пятиэтажка в Харькове после российской атаки: смотрите видео

В 00:30 3 октября спасатели ГСЧС полностью потушили пожар на площади 65 квадратных метров в пятиэтажном жилом доме, в который попала российская управляемая авиабомба. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.