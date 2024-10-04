4 октября во время общения с жителями агрогородка Парохонск Александр Лукашенко сказал, что Беларусь поможет Украине в восстановлении. Об этом передает белорусское агентство "Белта".

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Нож в спину, а потом рука помощи

Самопровозглашенный президент посетовал, что, мол, Владимир Зеленский летает за помощью в Вашингтон, а не в Минск и в Москву. Политик отметил, что украинский лидер ошибочно считает, что американцы будут заниматься после войны восстановлением его страны. "Никто их восстанавливать не будет. Власть сменится – скажут: "Володя, ты кто такой?", – отметил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что новые власти США будут озабочены проблемами внутри своей страны, и им будет не до Украины.

Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов,

– цинично подчеркнул глава Беларуси.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал заявление Лукашенко. Он считает, что в нем нет ничего удивительного. Ведь и россияне, и Лукашенко свято верят в пример грузинской модели. "Это когда после войны – дружба, жвачка. Иначе они не мыслят. Но дурак мыслью богатеет", – подчеркнул чиновник.

К слову, ранее Лукашенко рассказал, при каких условиях готов применить ядерное оружие.