Александр Лукашенко встретился со студентами технических специальностей. Во время выступления диктатор поблагодарил Путина за внесение поправок в ядерную доктрину. Напомним, что глава Кремля сообщил о необходимости уточнить обстоятельств для применения его страной ядерного оружия. В частности, агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерной предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Также Путин пригрозил ядеркой в случае атаки на Беларусь.

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"Это уже мировая война"

Как только они (НАТО – 24 Канал) нападают на нас, мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается,

– подчеркнул Лукашенко.

Причем он пытался очернить Альянс. "НАТО есть НАТО. Американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже потирает руки", – сказал политик.

Лукашенко предположил, что в случае использования Беларусью и Россией ядерного оружия, им могут ответить.

Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия – это государственная граница. Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся,

– заявил самопровозглашенный диктатор.

Также на встрече со студентами Лукашенко признался, что не знает, кто, кроме него, мог бы возглавить Беларусь.