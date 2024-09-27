Самопровозглашенный президент Беларуси поделился размышлениями о том, кто мог бы возглавить страну после него.

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Что сказал Лукашенко

Лукашенко сыграл саму скромность, добавив, что не хочет никого обидеть и себя преподносить.

Но, по словам политика, "президентами не становятся, ими рождаются".

Если у тебя от природы нет основных моментов, свойств и качеств президента, то ты даже не лезь в эту сферу,

– заявил соратник Путина.

Лукашенко признался, что не может посоветовать какого-то конкретного человека, если бы его об этом спросили.

Честно, я не знаю. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо более высокими, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества совместить, уникальный бы был человек и идеальным был бы президент,

– поделился диктатор.

Но главное, подчеркнул Александр Лукашенко, – это опыт.

К слову, недавно Лукашенко заявил, что Беларуси нужно готовиться к войне, намекнув на опыт Украины и подчеркнув важность модернизации белорусской армии. Он отметил, что, хотя ситуация вокруг Беларуси является напряженной, пока нет признаков непосредственной войны.