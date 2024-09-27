Самопроголошений президент Білорусі поділився роздумами про те, хто міг би очолити країну після нього.

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Що сказав Лукашенко

Лукашенко зіграв саму скромність, додавши, що не хоче нікого образити і себе підносити.

Але, за словами політика, "президентами не стають, ними народжуються".

Якщо в тебе від природи немає основних моментів, властивостей та якостей президента, то ти навіть не лізь у цю сферу,

– заявив соратник Путіна.

Лукашенко зізнався, що не може порадити якусь конкретну людину, якби його про це спитали.

Чесно, я не знаю. Але всі вони, хто на видноті, володіють унікальними якостями. Унікальними. Набагато вищими, ніж у мене, окремими якостями. І вчора я подумав: от якби в одній людині ці якості поєднати, унікальна б була людина і ідеальним був би президент,

– поділився диктатор.

Але головне, наголосив Олександр Лукашенко, – це досвід.

До слова, нещодавно Лукашенко заявив, що Білорусі потрібно готуватися до війни, натякнувши на досвід України та наголосивши на важливості модернізації білоруської армії. Він зазначив, що, хоча ситуація навколо Білорусі є напруженою, наразі немає ознак безпосередньої війни.