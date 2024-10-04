У четвер, 3 жовтня, у Білорусь залетіли три "Шахеди", про що повідомили українські монітори. А телеграм-канал "Білоруський Гаюн" написав, що в цей момент над країною перебував і гелікоптер Лукашенка. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко іронічно припустив, як розвиватимуться події.

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Білоруська влада замовчує атаки "Шахедами"

У Білорусі затримали жінку, яка виклала відео з камери, на якому видно атаку російського "Шахеда". Дійсно, коли "Шахед" вб'є когось, то доведеться тіла закопати, або, як в серіалі "Пуститися берега", розчинити в бочці. Ну а руїни теж під землю потім. Білоруси не мають знати, що росіяни можуть їх вбити,

– написав Андрій Коваленко.

Атака "Шахеда" на території Білорусі: дивіться відео

Жителька Білорусі зафільмувала удар дроном у Гомельському районі. Тепер її затримали і поки не відомо, що з нею, які звинувачення висувають.

У Білорусі затримали жінку через ролик з "Шахедом": дивіться відео

"Шахед" вибухнув у місті Калінковичі близько п'ятої ранку. Не ясно, чи була це робота ППО. Утім, дрон перетнув кордон досить швидко: він увійшов у повітряний простір Білорусі поблизу Наровлі, а за 12 хвилин уже був над Калінковичами.

Білоруські опозиціонери вважають, що Лукашенко поки не відчуває загрози, тож і не визнає, що його кордон порушує Росія. Диктатор бреше, що там літають "безпілотники з обох сторін".

От коли вони прилетять до однієї з його 18 резиденцій, тоді він почне їх збивати. А зараз він підігрує і вліво, і вправо. Зрозуміло, що він союзник Росії, він все робить в її інтересах,

– сказав Павло Латушко.

Цікаво! Сам Лукашенко, коментуючи випадок, сказав, що знав про БпЛА над Білоруссю. Але "не париться" щодо цього, мовляв, це проблеми служби безпеки.