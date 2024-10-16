Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода. В конце концов огонь в области ликвидировали спасатели.

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Что известно о последствиях атаки "Шахедами" в Тернопольской области

Негода рассказал, что во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области, в результате чего возник масштабный пожар.

Для оперативной ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей на 12 единицах специальной техники и 12 полицейских на 4 единицах специальной техники,

– написал глава ОВА.

Он также отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС и Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных в результате инцидента нет.

В ГСЧС также показали кадры, как спасатели ликвидируют пожар в Тернопольской области на промышленном объекте.

Как ликвидировали пожар в Тернопольской области после атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС

К слову, Воздушные силы сообщили, что ночью 16 октября российские захватчики атаковали Украину 136 дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА, а еще 60 российских беспилотников локально потеряны в разных регионах Украины в результате активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы.