Про основні переваги такого виду зброї 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, зауваживши на актуальності появи такого дрона саме зараз.

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Наздогнати та знищити "Шахед"

Спільнота "Дикі шершні", яка займається розробкою нового озброєння, нещодавно показала фото нового дрона-перехоплювача Sting. Цей літальний апарат за формою нагадує ракету і може досягати швидкості, необхідної для перехоплення "Шахеда".



Дрон-перехоплювач Sting/ Спільнота "Дикі шершні"

"Питання швидкості доволі важливе, бо "Шахед" розвиває швидкість в середньому 180 кілометрів на годину. Тож, заявлених розробниками 320 кілометрів на годину має вистачати, аби оператор міг комфортно перехоплювати ворожий дрон", – прокоментував Олег Катков.

На порядок дешевше за ракети

Разом з тим, головний редактор Defence Express наголосив на ціні нової розробки. Порівняно з зенітними ракетами, які зазвичай використовують сили ППО України, вартість виготовлення нового дрона-перехоплювача значно нижча.

Актуальна ціна на ракети для ПЗРК Stinger складає близько 800 тисяч євро. На ракети для системи Patriot – мова про мільйони доларів. Тому напрям зенітних дронів дуже перспективний, бо їх виробництво на декілька порядків дешевше,

– зазначив головний редактор Defence Express.

Також, на думку Олега Каткова, для ефективної цілодобової роботи новий дрон-перехоплювач має бути оснащений нічною камерою, що збільшить його вартість. Але навіть у такому разі він буде істотно дешевший у виробництві за зенітні ракети.