В Повітряних силах повідомили, скільки безпілотників та ракет противника вдалося приземлити захисникам. Там також повідомили, які саме регіони були під атакою країни-агресорки.

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Скільки ворожих цілей знищено

У ніч на 24 жовтня 2024 року, починаючи із 9 години вечора 23 жовтня, ворог атакував Україну 2 крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря. Також противник атакував 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської області.

Також країна-агресорка атакувала 50-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Повітряний напад ворога відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях,

– ідеться в повідомленні.

Крім того, в Повітряних силах додали, що 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 – в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку Росії та Білорусі.

Там наголосили, що ворожі ракети не досягли своїх цілей. Наразі бойова робота триває.



Станом на пів 9 ранку 24 жовтня збито 40 ворожих БпЛА / Інфографіка Повітряних Сил