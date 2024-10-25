Об этом сообщили в Киевской ОВА. Киевлян призвали оставаться в безопасных местах, пока продолжается вражеская атака.

К теме Россияне запустили "Шахеды" с двух направлений: в Киеве и ряде областей объявили тревогу

На Киевщине работает ПВО

Российская армия в ночь на 25 октября запустила дроны-камикадзе по Украине. Часть ударных БПЛА атаковала Киев и столицу.

Так, в Воздушных силах предупредили, что "Шахеды" движутся в направлении Киева с Севера. Впоследствии в Киевской ОВА предупредили, что в воздушном пространстве зафиксировали БПЛА.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, атаки дронами-камікадзе та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Сейчас силы ПВО отражают вражескую атаку.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– призвали в ОВА.

Украинцам также напомнили, что важно соблюдать информационную тишину. Не стоит фиксировать и публиковать в сети работу наших защитников.