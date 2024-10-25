ДСНС і місцеві пабліки показали страшні кадри пожежі в багатоповерхівці. По будинку вдарив дрон або його уламок, унаслідок атаки зайнялися верхні поверхи.

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Скільки людей загинули та постраждали від атаки "Шахедом" на Солом'янці

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшою пожежею на 16 та 17 поверхах. 43 рятувальники та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки локалізують вогонь.

Віталій Кличко розповів, що триває евакуація, рятувальники вивели з будівлі понад сто людей. А психологи ДСНС допомогли 12 людям.

На 22:41 25 жовтня відомо про двох постраждалих у будинку в Солом'янському районі. Обом медики надали допомогу на місці. Бригади швидкої чергують біля будинку.

На жаль, о 23:07 Віталій Кличко написав, що одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Пожежу локалізували, а рятувально-пошукова операція триває.

"За попередньою інформацією, у постраждалих гостра реакція на стрес. Пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Рятувальники локалізували пожежу квартир на 20 та 21 поверсі", – додали в ДСНС.

О 23:37 Кличко повідомив про п'ятьох постраждалих, один із них у лікарні.

24 Канал буде доповнювати цю новину новою інформацією. Нагадуємо, що важливо пам'ятати про правила безпеки і пройти в безпечне місце чи бодай сховатися за дві стіни. Моніторингові канали писали, що останні кілька днів ворожі дрони-камікадзе летять дуже низько, тож їх не завжди вчасно можна виявити. Подбайте про себе!