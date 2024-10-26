Об этом рассказал заместитель начальника по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Днепропетровщины Сергей Коринный.

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Действительно чудом. Мы применили "минуту тишины". Она как раз дала положительный результат: мы услышали звуки похлопываниями по металлическому предмету и определили основное место для разбора завала,

- отметил он.

Чтобы освободить пострадавшую спасатели около часа разбирали завалы.

По словам спасателя, женщина была прижата к матрасу кровати, голова была прижата металлическим элементом, и только потому, что матрас мягкий, голова выдержала.

"Видели только одну руку, общались с ней, и потихоньку пошли, пошли, и достали ее", - говорит чрезвычайник.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

"Мы точно не знаем количество людей, от жителей информация разная. Поэтому операция продолжается", - отметил Сергей Коренной.

Количество пострадавших возросло

По данным ГСЧС, в результате российских обстрелов Днепра погибли 4 человека. Их тела из-под завала деблокировали спасатели. В общем, ранения получили 21 человек.

Чрезвычайники спасли 2 человека, в частности одного ребенка.

Враг атаковал Днепр ракетами около 23:00 25 октября. Прозвучали три взрыва. В результате удара есть разрушения сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Изуродованы корпуса больницы.