Еще одну женщину удалось спасти. В ГСЧС обнародовали кадры, как ее спасали из-под завалов.

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Ночью враг атаковал Днепр

В ГСЧС сообщили, что в результате ракетных ударов частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома и одно из медучреждений. Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели достали 3 погибших.

Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам,

– сообщили там.

Спасатели также обнародовали видео, на котором показали, как спасали женщину.

Кадры спасения женщины из-под завалов

Внимание! На видео могут быть чувствительные кадры

Вскоре в ГСЧС сообщили, что в результате российских обстрелов Днепра спасены 2 человека, из них 1 ребенок. Известно, что продолжаются поисково-спасательные работы, дополнительно привлечено кинологическую службу "Антарес".

В общем, предварительно, в результате вражеских действий ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка. На месте попаданий работают психологи, которые оказывают необходимую помощь людям. Более, чем 60 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС задействовано для ликвидации последствий обстрела.