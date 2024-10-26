Ще одну жінку вдалося врятувати. У ДСНС оприлюднили кадри, як її рятували з-під завалів.

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Вночі ворог атакував Дніпро

У ДСНС повідомили, що внаслідок ракетних ударів частково зруйновано двоповерхову житлову будівлю. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки і один з медзакладів. З-під завалу двоповерхового житлового будинку рятувальники дістали 3 загиблих.

Ще одну жінку вдалося врятувати. Її дістали із зруйнованого будинку та передали медикам,

– повідомили там.

Рятувальники також оприлюднили відео, на якому показали, як рятували жінку.

Кадри порятунку жінки з-під завалів

Увага! На відео можуть бути чутливі кадри

Невдовзі в ДСНС повідомили, що внаслідок російських обстрілів Дніпра врятовано 2 особи, з них 1 дитина. Відомо, що тривають пошуково-рятувальні роботи, додатково залучено кінологічну службу "Антарес".

Загалом, попередньо, внаслідок ворожих дій поранення зазнали 18 людей, серед них 4 дитини. На місці влучань працюють психологи, які надають необхідну допомогу людям. Більше, ніж 60 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС задіяно для ліквідації наслідків обстрілу.