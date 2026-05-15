Таку думку в етері 24 Каналу висловив колишній працівник СБУ Іван Ступак. За його словами, Росія здатна серйозно збільшити кількість випущених дронів по Україні вже до кінця 2026 року.

Скільки дронів може випустити Росія по Україні?

За час перемир'я росіяни накопичили значну кількість дронів та ракет. Зрештою, ними росіяни і тероризували Україну 13 та 14 травня. За два дні по території українських міст випустили понад 1550 безпілотників та 56 ракет різного типу.

На думку Івана Ступака, надалі можливості Росії лише збільшуватимуться.

"За березень по Україні прилетіло близько 6300 дронів, а за квітень поза 6700. Тобто вони досить стрімко перетнули позначку у 6,5 тисяч дронів, хоч я був впевнений, що цю планку подолають десь у червні. Загалом, мені здається, що до кінця року, якщо війна не закінчиться, то ми побачимо близько 70 – 75 тисяч випущених дронів за календарний рік", – припустив експрацівник СБУ.

Довідка. За підрахунками аналітиків, у 2025 році Росія запустила по Україні майже 55 тисяч дронів "Шахед" та їхніх імітаторів. Це у 5 разів більше у порівнянні з 2024 роком.

На жаль, Росії, попри санкції, вдалося повністю налагодити виробництво дронів. Напочатку 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що за день країна-агресорка виготовляє близько 500 ударних дронів. Ця цифра могла зрости.

До слова, у планах Росії виробити 7 мільйонів FPV-дронів до кінця поточного року.

