Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У Нижньому Новгороді росіяни могли скерувати дрон у будівлю обласного суду

Куди летять "Шахеди" зараз?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

20:38, 28 травня

Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини.

20:28, 28 травня

  • БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
  • БпЛА на півночі та в центрі Сумщини курсом на Шостку, Буринь, Білопілля.
20:06, 28 травня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

20:00, 28 травня

  • Кілька БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини, курсом на Старий Салтів, Краснокутськ.
  • Група БпЛА на півночі Сумщини, в районі Шостки.

Google Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати