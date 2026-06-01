Где уже запретили русскоязычный контент?

Недавно в Полтаве разработали решение, которое призвано сохранить национальную культуру, украинские традиции, обычаи и историческую память. Депутаты официально запретили использование в публичных местах использование русского языка. Об этом пишут представители Уполномоченного по защите государственного языка.

Под запрет попал весь русскоязычный продукт. Депутаты Полтавского городского совета понимают потребность в защите украинского информационного пространства от гибридных воздействий врага.

Так любой контент, книги, музыка на русском языке нельзя использовать в местном транспорте, заведениях общественного питания и культуры, на торговых площадках и в других публичных местах. Не разрешается даже использование продукта, который создали украинцы на русском языке.

В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и т.д,

– объяснили в Офисе языкового омбудсмена.

В комментариях под заметкой большинство людей поддерживает такие изменения. Однако они указывают, что слово "запрет" звучит лучше, чем "мораторий". Ведь согласно Конституции человек имеет право выбирать, на каком языке ему говорить.

Ранее русскоязычный продукт запретили в Кременчуге. В громаде культурные блага и ценности не должны озвучиваться на русском. Важно, что запрещается именно публичное исполнение или демонстрация русскоязычного контента в общественных местах, учреждениях культуры, торговли, общественного питания и сферы быта. При этом внутри семьи каждый может говорить на любом удобном языке.

Вне Полтавщины тоже ввели мораторий. В Днепре запрет на использование любого российского контента запретили в Днепре. Мораторий там будет действовать до окончания оккупации территории Украины.

Что предусматривает закон об использовании украинского языка как государственного?

В 2019 году Верховная Рада приняла закон о языке. Так на законодательном уровне вствновили наказание за нарушение правил применения языка в публичном пространстве.

Так за уклонение от законных требований уполномоченного по защите языка был установлен штраф в размере от 1 770 до 3 400 гривен. За русский язык в делопроизводстве и правоохранительных органах штрафы могут зхростать до 6 800 гривен, а в сфере культуры, образования и рекламы – до 5 100 гривен.

Уполномоченная по защите украинского языка Елена Ивановская предлагает увеличить установленные штрафы и применять санкции против тех, кто не реагирует на замечания в течение длительного времени.