Де вже заборонили російськомовний контент?

Нещодавно в Полтаві розробили рішення, яке покликане зберегти національну культуру, українські традиції, звичаї та історичну пам'ять. Депутати офіційно заборонили використання в публічних місцях використання російської мови. Про це пишуть представники Уповноваженого із захисту державної мови.

Під заборону потрапив весь російськомовний продукт. Депутати Полтавської міської ради розуміють потребу в захисті українського інформаційного простору від гібридних впливів ворога.

Так будь-який контент, книги, музика російською мовою не можна використовувати в місцевому транспорті, закладах громадського харчування та культури, на торгівельних майданчиках та в інших публічних місцях. Не дозволяється навіть використання продукту, який створили українці російською мовою.

Зокрема, йдеться про заборону публічного використання російськомовних книг, музичних творів, фільмів, театральних постановок, концертних програм, культурно-освітніх заходів тощо,

– пояснили в Офісі мовного омбудсмана.

У коментарях під дописом більшість людей підтримує такі зміни. Проте вони вказують, що слово "заборона" звучить краще, ніж "мораторій". Адже згідно з Конституцією людина має право обирати, якою мовою їй говорити.

Раніше російськомовний продукт заборонили в Кременчуці. У громаді культурні блага та цінності не мають озвучуватися російською. Важливо, що забороняється саме публічне виконання чи демонстрація російськомовного контенту в громадських місцях, закладах культури, торгівлі, громадського харчування та сфери побуту. При цьому всередині родини кожен може говорити будь-якою зручною мовою.

Поза Полтавщиною теж запровадили мораторій. У Дніпрі заборона на використання будь-якого російського контенту заборонили у Дніпрі. Мораторій там діятиме до закінчення окупації території України.

Що передбачає закон про використання української мови як державної?

У 2019 році Верховна Рада ухвалила закон про мову. Так на законодавчому рівні вствновили покарання за порушення правил застосування мови в публічному просторі.

Так за ухилення від законних вимог уповноваженого із захисту мови було встановлено штраф у розмірі від 1 770 до 3 400 гривень. За російську мову в діловодстві та правоохоронних органах штрафи можуть зхростати до 6 800 гривень, а у сфері культури, освіти та реклами – до 5 100 гривень.

Уповноважена з захисту української мови Олена Івановська пропонує збільшити встановлені штрафи й застосовувати санкції проти тих, хто не реагує на зауваження протягом тривалого часу.