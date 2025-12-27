Як називати українською пташку замість "воробей", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Словник.UA.

Відома прудка пташка – це горобець чи воробей?

Маленький прудкий сірий птах, який живе поруч з житлом людини відомий усім. Його дзвінке цвірінькання розважає та підіймати настрій. Її називають словом – воробей.

Однак, українські словники його не фіксують. Російсько-український словник (Reverso, Glosbe) слово "воробей" перекладає українською як – горобець.

Тому, правильно українською казати – горобець. Форма "воробей" є росіянізмом, який проник у мовлення під впливом російської мови.

Походження слова достеменно невідоме, можливо від звуконаслідування, як і у випадку з синичкою.

Втім, в українській мові ця назва унікальна: більшість інших слов’янських мов використовують форму з "в" – воробей, vrabec, wróbel, але українська зберегла питомий варіант із "г".

Це слово має своє відображення у відомих висловах:

"Стріляний горобець" – кажуть про досвідчену людину, яку важко обдурити.

"Восени й горобець – багатій".

У діалектах трапляються варіанти воробель чи горобей та навіть – жевжик, але вони не закріплені як літературна норма.

Використання "воробей" є калькою з російської, яка спотворює українську мовну систему. А правильна українська назва птаха – горобець.