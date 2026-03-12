Кого чи що позначають словом "ксьондз" та про походження слова, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Хто такий ксьондз – яке значення цього слова?

Ви точно чули слово "ксьондз" чи зустрічали його в літературі. Його можна почути і в медіа. Але чи знаєте значення цього слова?

У Словнику української мови в 11 томах слово "ксьондз" тлумачиться як "католицький священник у Польщі та деяких інших країнах".

Подібне визначення подає і Великий тлумачний словник сучасної української мови, де зазначено, що ксьондз – це священнослужитель у католицькій церкві.

Слово "ксьондз" (у деяких джерелах також ксьонз) уживається для позначення католицького священника, духовної особи в Римо-католицькій церкві. Найчастіше цей термін використовують у розмовному мовленні або в історичних текстах, особливо коли йдеться про польське або західноукраїнське середовище.

Це слово прийшло до української мови через польську. Воно походить від польського ksiądz, що буквально означає священник.

Католицький священник – ксьондз / Freepik

Етимологія цього слова ще давніша: польське ksiądz бере початок від праслов’янського слова князь (kъnędzь). У давнину воно означало "володар", "пан", "поважна особа" і позначали навіть певний стан. Згодом у польській мові цим словом почали називати духовних осіб, а пізніше воно закріпилося саме за католицькими священниками. Хоча іноді можна зустріти і для греко-католицьких священників.

Цікаво! Ось кілька фактів, які свідчать, що це слово, використовувалося як світське. Польський хроніст ХІІІ століття Богухвал (Bogufal) свідчить, що Болеслава І Хороброго, який поширив назву ксьондз на християнське духовенство з метою піднести свій авторитет в очах напів'язичницького населення. Поляки спочатку титулували його воєводою, а згодом почали іменувати також – ksiądz. Навіть ще в XVI столітті Сигізмунд ІІ Август у Статуті Гербурта титулується: "король польський, великий ксьонз литовський". Але у XVI столітті слово "ксьондз" у світському значенні практично перестає вживатися.

В українській мові слово "ксьондз" найчастіше трапляється:

у історичних текстах про Річ Посполиту;

у творах української літератури ХІХ – ХХ століть: " Прийшли ксьондзи і запалили Наш тихий рай (Тарас Шевченко); Дідич збудував костьол.., знайшов ксьондза (Іван Нечуй-Левицький).

у мовленні мешканців заходу України, де католицька традиція була поширеною.

Сьогодні в офіційній церковній лексиці частіше використовують слова "священник", "отець" або "пастир", однак "ксьондз" зберігається як історичний і культурний термін. Бо для звертання цей термін не використовується, позначення "професії" – так, звертання – ні.

Через спільне походження слова – "ксьондз" і "князь" мають один давній корінь. Це приклад того, як у різних мовах одне слово може змінити значення: в українській князь залишився назвою світського правителя, а в польській – ksiądz став назвою духовної особи.