Как называется эта певчая птица на украинском, рассказываем со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".

Как же на украинском называется "дрозд"?

Эту птицу вы можете увидеть даже сегодня – черный, меньше галки и грача (на украинском не "грач"), больше воробья, с выразительным ярко-желтым клювом радует пением даже в сильные морозы.

Кто-то и не знает его названия, а кто-то называет – дрозд. Хотя на украинском название очень похоже, но отличается буквой, а соответственно – звучанием, птица называется – "дрізд". А латинское название – Turdus merula или дрозд черный. Именно этот вид может как зимовать, так и улетать в теплые края.

Название птички происходит из праславянского языка drozdъ (drozgъ) ' *trozdъ, поэтому во многих славянских языках имеет очень похожее название: на русском и белорусском – дроздъ, на польском – drozg, на словенском – drozn.

Интересно, что эта одна другая буква фигурирует только в единственном числе в именном падеже, а в других – "и", меняется на "о".

Нарицательный: дрізд

Родовой: дрозда

Дательный: дрозду / дрозду

Находный: дрозда

Орудный: дроздом

Местный: (на) дрозді / дрозде

Клический: дрозде.

И во множественном числе тоже – дрозды, а не дризды.

Поэтому может казаться, что и название птички – дрозд. Но нет, правильно – дрізд, а еще имеем диалектизмы: кис, но в родительном падеже – коса.