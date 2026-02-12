Как называется эта певчая птица на украинском, рассказываем со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".
Как же на украинском называется "дрозд"?
Эту птицу вы можете увидеть даже сегодня – черный, меньше галки и грача (на украинском не "грач"), больше воробья, с выразительным ярко-желтым клювом радует пением даже в сильные морозы.
Кто-то и не знает его названия, а кто-то называет – дрозд. Хотя на украинском название очень похоже, но отличается буквой, а соответственно – звучанием, птица называется – "дрізд". А латинское название – Turdus merula или дрозд черный. Именно этот вид может как зимовать, так и улетать в теплые края.
Название птички происходит из праславянского языка drozdъ (drozgъ) ' *trozdъ, поэтому во многих славянских языках имеет очень похожее название: на русском и белорусском – дроздъ, на польском – drozg, на словенском – drozn.
Интересно, что эта одна другая буква фигурирует только в единственном числе в именном падеже, а в других – "и", меняется на "о".
Нарицательный: дрізд
Родовой: дрозда
Дательный: дрозду / дрозду
Находный: дрозда
Орудный: дроздом
Местный: (на) дрозді / дрозде
Клический: дрозде.
И во множественном числе тоже – дрозды, а не дризды.
Поэтому может казаться, что и название птички – дрозд. Но нет, правильно – дрізд, а еще имеем диалектизмы: кис, но в родительном падеже – коса.
- Из одного куста выпорхнул дрозд. (Олесь Донченко)
- Большинство гнезд дроздов расположены в дубравах, ольшаниках, борах и суборах. (из научной литературы)
- Лес аж звенит от птичьего пения. Вот я слышу певчего дрозда (Александр Копыленко).
И конечно, от названия этой птички образовался ряд фамилий: Дрізд, Дрозд, Дроздов, Дрозденко, Дроздович, Дроздик, Дроздяк.
Є села "Дрозди" в Днепропетровской области и "Дроздів" в Ровенской области, и "Дроздовичі" во Львовской области.
И даже, по одной из версий, происхождения названия города "Косів" (Ивано-Франковская область) связывают с гуцульским названием птицы дрозда – "кос". Также существует толкование, что название означает "солнечное осоння" (только не "солнцепек").
А еще с этой птичкой связано выражение "давать/дать дрозда". Оно означает бить или гоготать кого-либо или делать что-то необычное или отчаянное. И даже – ругать или ругать кого-либо.
- – Такое-то, товарищ кошевой атаман. Когда-то ты здесь давал дрозда султанам, а мы, как видишь,... фонграфам. (Николай Рудь).
- Наталка после именин каялась ... перед Костей..., потому что опять, видно, подвыпив, "давала дрозда". (Олесь Гончар).
- Михаил поддержал предложение забастовщиков, за что ему начальство позже дало дрозда и разгневалось. (Владимир Винниченко).
Что вы знаете о дроздах?
Эта птичка является одной из самых любимых для наблюдения орнитологами, не пугливая и радует пением. А еще о ней можно собрать интересные факты.
Род насчитывает 88 видов, включая один вымерший, а в Украине насчитывается – 20.
Птичка живет в лесах и парках, гнездится на деревьях, кустах, кустарниках, пеньках, земле, а зимой – ближе к человеческим домам, но избегают темных мест.
Распространена почти по всей территории Европы и на других континентах планеты.
Черный дрозд – мастер изысканного имитирования различных звуков.
Самцы и самки совершенно разные. Самки очень похожи на певчего дрозда своим цветом, а самцы полностью черные, с ярким желтым клювом.
Самый распространенный вид в Украине – певчий дрозд. Он имеет прекрасный вокал – его пение считают одним из самых красивых среди дроздов. Спина и хвост у певчего дрозда шоколадно-коричневые с серебристыми пятнами, брюшко белое, а грудь желтоватая с темными пятнышками.
Интересная особенность пения – дрозды часто повторяют одну и ту же мелодию несколько раз, словно "репетируют".
Зимой значительную часть рациона дрозда-дерябы местами составляют плоды омелы, поэтому, он распространитель этого странного растения-паразита.
Певчего и черного дрозда даже разводят для содержания дома, их называют – "лесными соловьями".
У многих народов дрозд символизирует весну, возрождение и чистоту природы.