В разных уголках Закарпатья диалект отличается. О вариантах звучания популярных слов рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Креативная Жена.

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Понятны ли вам эти слова по-закарпатски

Блогер Креативная Жона, родом из Закарпатья, популяризирует свой диалект в популярных соцсетях. Его особенность в том, что он содержит немало архаизмов, отличается сохранением ряда древних элементов фонетики, грамматики, лексики. А также, гранича со многими странами, содержит немало заимствованных из других языков (румынского, венгерского и словацкого) слов, но уже в определенной "обработке".

Его звучание не всегда понятно украинцам из других регионов. И даже в разных городах Закарпатья обозначения предметов другое.

Предлагаем вам словарик популярных слов и как они звучат в Тячеве и Ужгороде (далее Т и У – соответственно).

парень: У – легинь, Т – фатюв;

кукуруза: У – тингирица, Т – мелай;

сколько: В – кильо, Т – кульо;

быстро: В – шиковно, Т – малось май кивай;

сковородка: У – палачинтовка, Т – фандел;

лестница: У – лазива, Т – луйтра;

папа: У – няньо, Т – отиць;

качалка: У – гомбалка, Т – гицалка;

утюг: У – биглазь, Т – тиглазув;

серьги: В – заушницы, Т – кугутка.

Закарпатский диалект: смотрите видео

Закарпатский диалект, в сравнении с полтавским, о котором 24 Канал писал ранее, звучит необычнее. Но он – часть украинского языка, культуры, истории. Поэтому несколько слов из него стоит иметь в своем словарном запасе ради разнообразия.

Познавайте украинский язык и говорите на нем!