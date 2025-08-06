Как же правильно писать слово "за границу" – вместе или отдельно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Ларису Чемерис.
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Когда писать "заграница" вместе, а когда – отдельно?
В украинском языке бывают случаи, когда есть два варианта написания слова – вместе и отдельно. И здесь важно не ошибиться, потому что они имеют разное значение.
Такая ситуация со словом "за-границу", от варианта написания, изменится значение вашего рассказа, как в словах – "удача" и "вдача".
Рассмотрим оба варианта.
- Вместе, когда "закордон" – это существительное, означающее иностранные страны, заграница. То есть употребляется для обозначения объекта или места.
- Мрію про закордон.
- Торгівля із закордоном вигідна.
- Він працює на зв’язку з закордоном.
- Отдельно. "За кордон" – это словосочетание: предлог за + существительное граница. Употребляется как направление движения или место пребывания. Здесь имеется в виду пересечение границы страны, а не общее понятие иностранных стран
- Їду за кордон.
- Перебуваю за кордоном.
- Повернувся з-за кордону.
А чтобы запомнить и не путаться учтите, если слово можно заменить на "зарубіжжя" или "закордоння", то следует писать вместе – закордон.
А если речь идет о перемещении – переезде или путешествии, то надо писать отдельно: за кордон.
Как писать правильно: смотрите видео
Правило не сложное, но стоит того, чтобы заучить его навсегда. Говорите правильно на украинском!