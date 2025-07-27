В каких случаях "по-" говорить неправильно, объясняет филологиня Оксана Николаевна, пишет 24 Канал.
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Когда "по-" говорить неправильно?
В украинском языке предлог "по-" часто употребляют под влиянием русского, что приводит к суржику и создавая ошибочные конструкции.
Вот несколько типичных ошибок:
- приехал по делах – калька з русского языка, а правильно – приїхав у справах;
- не по собственному желанию, а – за власним бажанням;
- не средства по уходу за кожей, а – засоби для догляду за шкірою;
- не по согласию сторон, а – за згодою сторін;
- не по возможности, а – якщо можливо / за можливості;
- не по крайней мере, а – принаймні;
- не по отношению до, а – щодо / стосовно;
- не по причине, а – через / з причини;
- не по направлению, а – за направленням лікаря; (але не плутайте з російським – "направление", як шлях, то – напрямок);
- не по данному вопросу, а – щодо цього питання.
Но с "по-" следует быть внимательным, поскольку при дословном переводе с русского языка, оно заменяется значительным количеством украинских соответствий.
Интересный факт! Больше всего слов в украинском языке начинается на букву "П", а слов в языке – более 256 тысяч. Она присутствует во всех частях речи: работать, пышный, пристально, пять, песня, писатель. Произносится как глухой губно-губной звук [п], твердый или мягкий – зависит от позиции: пирог, печь.
Когда "по-" – уместно?
Однако, не все случаи следует считать ошибкой. В украинском языке "по-" тоже употребляется.
А правильными случаями будет употребление с некоторыми предлогами:
- по-українському, по-людськи, по-доброму;
- по-перше, по-друге (вставные слова);
- по-справжньому, по-своєму, по-іншому (наречия способа).
А также в конструкциях:
- ходити по щось – воду, хліб морозиво;
- наказ по школі;
- роздати по три яблука;
- вишивати по шовку чи випалювати по дереву;
- жити по правді.
Когда говорить "по-": смотрите видео
Каждый язык имеет свои правила и их следует знать, чтобы не путаться и говорить и писать грамотно, как в случае с написанием слова "в ночь" или "в ночь". Читайте, узнавайте и говорите правильно!