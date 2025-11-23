Почему мы называем последний месяц "грудень", а не "декабрь", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.

Почему неправильно говорить "декабрь" на украинском?

Украинский язык имеет собственную, аутентичную систему названий месяцев, сформировавшуюся еще в древние времена. Лишь часть славянских народов сохранила свои названия месяцев – украинцы, поляки, чехи, белорусы, хорваты. Другие народы переняли латинский календарь, а точнее древнеримский юлианский.

Свои названия латинские месяцы получили от римских богов, числительных или важных праздников. Эти названия каждый язык трансформировал, среди них и русские.

Из-за длительного насаждения их языка, мы знаем, что последний месяц года – "декабрь".

Слово "декабрь" происходит от латинского december, образованного от decem – "десять". В древнеримском календаре december был десятым месяцем года, потому что год начинался с марта. Через греческий и старославянский языки, слово изменило свою транслитерацию, но в основе сохранило латынь, и зафиксировано уже в ХI веке в письменных памятниках.

В украинском же языке другое название первого зимнего месяца – "грудень". Слово происходит от древне украинского "груда" или "грудка" – мерзлая вспаханная земля становится грудами, замерзшие неровности на дорогах тоже – комки. Это яркий пример того, как украинские месяцы отражают природные явления и жизнь людей.

В разных регионах Украины декабрь имел еще несколько народных названий:

студень / студенець – от слова "студений", холодный;

– от слова "студений", холодный; хмурень – из-за пасмурных, коротких дней;

– из-за пасмурных, коротких дней; леденець – потому что все покрывается льдом.

Также использовались и другие названия, сохранившиеся в диалектах и фольклоре:

мостови́к,

стужа́йло,

вітрози́м,

зи́мник,

лютові́й,

хму́рень,

тру́сим,

лю́тень ,

, мочавець / мочарець,

казидоро́га,

про́синець / про́симець,

андріїв /андріїць.

Эти варианты существуют, фиксируются в словарях, но литературная норма названия месяца – именно "грудень".

На какие праздники богат "декабрь"?

А еще этот месяц богат на праздники, так называемый цикл "от Романа до Иордана", которые частично сместились на ноябрь с изменением календаря:

18 ноября – Романа;

21 ноября – Ведение во храм Богородицы,

24 ноября – Екатерины;

30 ноября – Андрея;

4 декабря – Варвары;

5 декабря – Саввы;

6 декабря – День святого Николая;

9 декабря – Анны;

24 декабря – Сочельник;

25 декабря – Рождество Христово;

26 декабря – Марии;

27 декабря – Степана;

31 декабря – Меланки;

1 января – Новый год;

1 января – Василия;

6 января – Крещение Господне.

Календарь декабрьских праздников / Дивсь.INFO

Наше слово "грудень" несет в себе образ зимы, холода и народной традиции. А потому не стоит употреблять россиянизм "декабрь". "Грудень" – двенадцатый месяц года, он завершает календарный цикл и символизирует переход от старого к новому. Поэтому возьмите себе новую привычку – говорить только на украинском!