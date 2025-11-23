Почему мы называем последний месяц "грудень", а не "декабрь", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.
Почему неправильно говорить "декабрь" на украинском?
Украинский язык имеет собственную, аутентичную систему названий месяцев, сформировавшуюся еще в древние времена. Лишь часть славянских народов сохранила свои названия месяцев – украинцы, поляки, чехи, белорусы, хорваты. Другие народы переняли латинский календарь, а точнее древнеримский юлианский.
Свои названия латинские месяцы получили от римских богов, числительных или важных праздников. Эти названия каждый язык трансформировал, среди них и русские.
Из-за длительного насаждения их языка, мы знаем, что последний месяц года – "декабрь".
Слово "декабрь" происходит от латинского december, образованного от decem – "десять". В древнеримском календаре december был десятым месяцем года, потому что год начинался с марта. Через греческий и старославянский языки, слово изменило свою транслитерацию, но в основе сохранило латынь, и зафиксировано уже в ХI веке в письменных памятниках.
В украинском же языке другое название первого зимнего месяца – "грудень". Слово происходит от древне украинского "груда" или "грудка" – мерзлая вспаханная земля становится грудами, замерзшие неровности на дорогах тоже – комки. Это яркий пример того, как украинские месяцы отражают природные явления и жизнь людей.
В разных регионах Украины декабрь имел еще несколько народных названий:
- студень / студенець – от слова "студений", холодный;
- хмурень – из-за пасмурных, коротких дней;
- леденець – потому что все покрывается льдом.
Также использовались и другие названия, сохранившиеся в диалектах и фольклоре:
- мостови́к,
- стужа́йло,
- вітрози́м,
- зи́мник,
- лютові́й,
- хму́рень,
- тру́сим,
- лю́тень,
- мочавець / мочарець,
- казидоро́га,
- про́синець / про́симець,
- андріїв /андріїць.
Эти варианты существуют, фиксируются в словарях, но литературная норма названия месяца – именно "грудень".
На какие праздники богат "декабрь"?
А еще этот месяц богат на праздники, так называемый цикл "от Романа до Иордана", которые частично сместились на ноябрь с изменением календаря:
- 18 ноября – Романа;
- 21 ноября – Ведение во храм Богородицы,
- 24 ноября – Екатерины;
- 30 ноября – Андрея;
- 4 декабря – Варвары;
- 5 декабря – Саввы;
- 6 декабря – День святого Николая;
- 9 декабря – Анны;
- 24 декабря – Сочельник;
- 25 декабря – Рождество Христово;
- 26 декабря – Марии;
- 27 декабря – Степана;
- 31 декабря – Меланки;
- 1 января – Новый год;
- 1 января – Василия;
- 6 января – Крещение Господне.
Наше слово "грудень" несет в себе образ зимы, холода и народной традиции. А потому не стоит употреблять россиянизм "декабрь". "Грудень" – двенадцатый месяц года, он завершает календарный цикл и символизирует переход от старого к новому. Поэтому возьмите себе новую привычку – говорить только на украинском!