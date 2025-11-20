О происхождении названий месяцев, рассказывает 24 Канал ссылаясь на "Википедию".

Смотрите также Дома не "отапливаются": как сказать о тепле в доме на украинском языке

Когда закрепились названия украинских месяцев?

Украинский календарь – это отражение жизни наших предков, поскольку связаны с природными явлениями и хозяйственной деятельностью.

Украинские названия месяцев сформировались еще в древнерусские времена, но окончательно закрепились в литературной норме в XIX – XX веках, когда они стали официальными в украинском языке и вытеснили латинские формы, распространены в других славянских языках, в частности в русском.

Во времена Средневековья и Нового времени мы можем встретить параллельное использование народных названий и церковно-латинских (например, "январь", "февраль"). Латинские и церковнославянские названия были официальными, но народные активно жили в быту.

Во время Национального Возрождения веке украинские писатели и языковеды (в частности Иван Котляревский, Тарас Шевченко, Пантелеймон Кулиш) сознательно использовали народные названия месяцев в литературе, закрепляя их как маркер языковой идентичности.

В период украинизации 1920-х годов украинские названия месяцев были официально закреплены в календарях, школьных учебниках и словарях. С тех пор они стали литературной нормой.

Происхождение названий украинских месяцев?

В современном календаре закреплено 12 названий месяцев, которые используются в официальных документах. Их названия отсылают к характерному моменту того сезона и месяца, как в деятельности, так и природных явлений. Кроме того, все чаще языковеды рассказывают и о других древних названиях, как напоминание о богатом языковом и культурном наследии.

Далее мы приведем названия (варианты других названий и происхождение слова):

Січень (тріскун, сніговик, льодовик, просинець) – від слова січа, розчищення лісу.

(тріскун, сніговик, льодовик, просинець) – від слова січа, розчищення лісу. Лютий (крутень, зимобор, бокогрій, криводоріг, громник) – від лютої, суворої погоди.

(крутень, зимобор, бокогрій, криводоріг, громник) – від лютої, суворої погоди. Березень (березоль, березозорь, сочень, соковик, протальник, "з гір потоки", заграйярочки, капельник) – від берези, що починає сокорух.

(березоль, березозорь, сочень, соковик, протальник, "з гір потоки", заграйярочки, капельник) – від берези, що починає сокорух. Квітень (цвітень, краснець, снігогін, дзюрчальник, водолій, лукавець) – час цвітіння.

(цвітень, краснець, снігогін, дзюрчальник, водолій, лукавець) час цвітіння. Травень (травник, пісенник, місяць-громовик) – буйна трава.

(травник, пісенник, місяць-громовик) – буйна трава. Червень (кресник, червець, ізок, гнилець) – від червців, комах, з яких добували фарбу.

(кресник, червець, ізок, гнилець) – від червців, комах, з яких добували фарбу. Липень (липець, сінокіс, косень, грозовик) – липи квітнуть.

(липець, сінокіс, косень, грозовик) – липи квітнуть. Серпень (копень, гедзень, хлібочол, жнивець, спасівець) – від серпа та часу жнив у цьому місяці.

(копень, гедзень, хлібочол, жнивець, спасівець) – від серпа та часу жнив у цьому місяці. Вересень (сівень, вереснець, ревун, "бабине літо") – від вересу, що цвіте.

(сівень, вереснець, ревун, "бабине літо") – від вересу, що цвіте. Жовтень (падзерник, костричник, весільник, зазимник) – жовте листя.

(падзерник, костричник, весільник, зазимник) – жовте листя. Листопад (падолистом, напівзимником, "братчин") – падіння листя.

(падолистом, напівзимником, "братчин") – падіння листя. Грудень (хмурень, мочавець, солоноворот) – від "груда" – мерзлі грудки землі.

12 месяцев на украинском / Українська Грамота

Эти названия – поэтический календарь, отражающий ритм природы и жизни украинцев. А потому и чтобы выучить названия месяцев, их лучше всего совместить с природными образами, народными традициями и ассоциациями.

Украинские названия являются частью языковой идентичности поэтому следует их знать, понимать происхождение и гордиться, что мы сохранили свое, а не позаимствовали чужой календарь.