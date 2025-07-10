Названия 12 месяцев нужно изучать как маленьким украинцам, так и иностранцам, живущих в Украине или изучающих наш язык. Как образовались названия и как их быстро выучить рассказывает 24 Канал.

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Почему названия месяцев выучить сложно

Сложность при изучении названия месяцев на украинском заключается в том, что они отличаются от европейских, которые происходят из латиницы. А потому труднее для запоминания иностранцам.

Названия сложились еще у славян, которые называли определенный период года на основе наблюдений за природой и хозяйственной деятельностью, без учета определенного количества дней. Поэтому названия зародились на основе народного воображения, сезонных наблюдений и ассоциаций.

История и происхождение названий украинских месяцев

Сначала обратим внимание и на сезоны – зима, весна, лето, осень. И то, что у славян новый календарный год начинался весной, в марте, с пробуждением природы. Относительно названий месяцев, то этнографы приводят несколько вариантов к одному и вероятное происхождение названий месяцев на украинском языке, в соответствии с природными явлениями.

Зима

Грудень (имел еще название студень) – название зародилось от наступления морозов – холода и того, что земля бралась комками, в частности дороги.

Січень (просинец, трескун) – название указывает и на снегопады – сечет снег и на сиченя, то есть половину, середину зимы. А еще в это время резали – секли сухие деревья для обогрева домов.

Лютий (снежень) – в этот месяц чаще всего свирепствуют морозы и метели, земля промерзла, на улице холодно – люто.

Морозно и люто, на дворе – "лютий" / Freepik

Весна

Березень (березоль, березозоль) – название происходит от дерева березы. Здесь существует две версии: начинается период сбора березового сока – весеннее сокодвижение, который потребляли; и от периода сжигания березового леса для получения золы, которую использовали, как удобрение.

Квітень (цвітень, лукавец, снегогон) – период начала цветения деревьев. А другие названия родились от весенних наводнений и переменчивой погоды.

Травень (травник) – время буйства зелени – травы и ее цветения.

"Квітень"– это о цветении деревьев / Freepik

Лето

Червень (ізок, червец) – самая популярная версия – время созревания красных ягод – черешни, земляники, вишни. Червено – красно. Другое название – от слова “червец” (черв) – время формирования гусениц насекомых, которые были вредителями.

Липень (липец, грозник) – время цветения дерева липа, которое почитали как лекарственное растение.

Серпень (жатва) – завершение лета – время жатвы, где главным орудием труда был серп. Серпиком еще называли фазу молодого месяца.

Серп – это "серпень" и жатва / Freepik

Осень

Вересень (хмурень, ревун) – период первых прохладных дождей, ветров и мрачного неба. Но это время цветения растения вереск.

Жовтень – желтеют листья на деревьях. Его еще называли свадебником, потому что это время, когда заканчивались огородно-полевые работы и можно было праздновать бракосочетание.

Листопад (падолист) – время, когда опадают листья с деревьев. Уже могут быть первые морозы.

"Жовтень" – когда листья желтые / Freepik

Почему важно знать украинские названия месяцев?

Названия украинских месяцев несут в себе древние корни, понимание того, как формировались представления, традиции украинцев. Они о тесной связи с природой, привязанность людей к ее циклам – август – это про серп, зерно, урожай.

В украинских названиях нет отсылки к богам, как в латинских, а лишь к циклу жизни, единения с природой – здесь другая история создания названий. В "січні" мы сечем, а не молимся Янусу, а в "травні" – любуемся травой, а не вспоминаем богиню Майю.

Знание названий месяцев, их происхождения и значения позволяет понимать идентичность украинцев, условия формирования культуры и ценностей, в частности фольклора, в котором тоже фигурируют названия месяцев. А также праздников, традиций и обычаев в которых тесно переплелись христианские ценности и почитание природы – языческие мотивы.

Эффективные методы и лайфхаки для запоминания 12 месяцев на украинском языке

Как выучить украинские месяцы быстро и навсегда? Специалисты-языковеды советуют изучать названия месяцев с детьми как можно раньше. Но обращать внимание на смену сезонов и как меняется природа – цветут деревья, трава цветет, созревают ягоды, цветет липа, желтеют листья, а потом и падают.

В детских садах и начальных классах для изучения названий месяцев есть стишки, которые облегчают запоминание как названия, так и последовательности их в году.

Месяцы на украинском языке в стишках, сразу идут с ассоциацией – явлением, цветом, растениями, что логично объяснить и запомнить.

Січень морозом січе,

Лютий вітерець гуде.

Березень березу чує,

Квітень квітами дивує.

Травень стеле нам луги,

Червень – ягід кольори.

Липень липово пливе,

Серпень хлібом нас зове.

Вересень в росі бринить,

Жовтень золото сипне.

Листопад все познімав,

Грудень снігом закував.



У січні сніг мете,

Лютий носик обпече.

В березні весна приходить,

А у квітні все вже родить.

У травні квіти зацвітають,

В червні ягоди збирають.

У липні сонце дуже гріє,

Серпень ниви золотіє.

В вересні шкільні дзвінки,

Жовтень фарби нам несе.

Листопад – листки летять,

А грудень – зима вже знову в нас!

Есть календари, плакаты, нарисованы тематические рисунки, созданы песенки и танцы, отражающие ассоциативные движения – жать серпом или то, как опадают листья.

Как выучить украинские месяцы

Как выучить 12 украинских месяцев, когда для вас названия чужие? Если мы говорим об изучении названий иностранцами, то лучше работает другой лайфхак – ассоциация: дополнение иллюстрациями или словами-ключами. Слова-ключи могут быть разные – это и праздники, которые в этот месяц празднуют интересно и торжественно. Или слово, которое является частью названия месяца или даже цвета.

Ассоциации к названиям месяцев / Freepik

Грудень – грудка, Різдво; січень – сніг, Новий рік; лютий – люто, сильні морози; березень – береза, квітень – квіти, квітнуть дерева; травень – трава; червень – червоно чи черв’як; липень – цвіте липа; серпень – серп, жнива; вересень – квітне верес; жовтень – жовтіє листя; листопад – опадає листя з дерев.

Мнемонические фразы для каждого месяца

Среди упражнений, которые облегчают запоминание – мнемонические фразы. Это предложения или стишки, в начале которых находится буква, с которой начинается название места. Мнемоника – это совокупность способов и методов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем создания искусственных ассоциаций. Цель мнемонических фраз вызвать ассоциации с образами, эмоциями или действиями, чтобы активировать долговременную память.

Их можно придумать самому или найти в сети интернет. Так изучают правила украинского языка, цвета радуги и названия месяцев.

Если вам сложно запомнить месяцы, попробуйте одну из мнемонических фраз. Как выучить месяцы года - сначала учтите, последовательность от первого до 12 месяца, как начинается год – с "січня" по "грудень" и первые буквы названий месяца – С, Л, Б, К, Т, Ч, Л, С, В, Ж, Л 0 Г.

"Сильний Лев Біжить Квітучим Трав’яним Чарівним Лугом Серед Вечірньої Жаркої Літньої Гори".

"Солом’яна Лялька Бере Краску Та Чарує, Луки Світяться Вишнями, Жук Листя Гризе".

Вы можете самостоятельно придумать свою фразу, сгенерировать ее с помощью ИИ или придумать историю, сказку, небылицу.

Мнемонические фразы, чтобы выучить месяцы / Freepik

Выводы

Знание украинских названий 12 месяцев – это не только языковая необходимость, а глубокое прикосновение к народной культуре, природы и традиции. Их происхождение базируется на цикле жизни, сезонных изменениях и хозяйственном опыте – все то, что формировало мировоззрение украинцев. Украинские названия поражают образностью и поэтичностью.

Их следует знать как детям, так и взрослым, украинцам и тем, кто изучает язык. Чтобы облегчить изучение, эффективными являются методы ассоциаций, мнемонические фразы, тематические иллюстрации, стихи, песенки и наблюдения за природой – все, что помогает оживить слово и вплести его в личную память.

Названия месяцев являются не просто словами, а частью национальной самоидентификации украинца.