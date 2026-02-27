Этимологически глагол "нарікати" связан со словом "ректи" ("говорить", "называть"). У Этимологическом словаре украинского языка отмечается, что оно образовано с помощью префикса на- и корня -рик- (от праславянского rěk- / rek- – "говорить").

Первоначальное значение - "назвать, дать имя, провозгласить". Со временем развилось переносное значение – "говорить о чем-то с упреком", а дальше – "жаловаться". Итак, второе значение возникло на основе семантического расширения: "высказывать что-то вслух" → "выражать недовольство".

Интересно! От этого слова и возникли другие известные слова – наречений / наречена, то есть "названный" – тот, кого назвали мужем или женой, что также связано с обрядовой традицией.

В современном информационном пространстве "нарікати" можно услышать в мотивационных речах, советах психологов, наставлениях священников – "Не сетуйте на жизнь". "Не сетуйте на Бога".

Кроме того, согласитесь, если вы замените "называть" на "нарікати" – это звучит торжественнее – "Мы нарекли дочь Полиной!".

Слово активно функционирует в разных стилях речи – от торжественно-книжного до разговорного. Оно демонстрирует, как в пределах одного глагола могут сочетаться древние ритуальные смыслы и повседневные эмоциональные оттенки.