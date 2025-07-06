Как говорить о "свадьбу" и термины вокруг нее на украинском, рассказывает 24 Канал.

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Как на украинском будет "свадьба"

На улице лето и – это прекрасная пора для красивой, красочной, солнечной свадьбы. Именно это время года чаще всего выбирают молодые люди для своей забавы.

Эта веселая торжественность, которая знаменует переход от одного социального статуса в другой, – от молодого холостяцкого или девичьего (только не говорите – холостяк), к жизни – семейной, ошибочно называется "свадьба".

Хотя это слово можно встретить в литературе, но его следует считать русским. И вот почему. В каждом языке слово, обозначающее событие, возникает от определенных ассоциаций, даже если слова происходят из одного языка, например – праславянского. Именно так, и слово "свадьба" и его украинский аналог – "весілля" имеют праславянское происхождение.

Этимология слова украинского слова "весілля" в основе имеет корень вес- то есть "веселый, радостный, веселье". Именно такие эмоции вызывает свадьба у молодоженов и их семьи, друзей.

То есть "весілля" – это "большое веселье", торжественное действо, сопровождающееся песнями, танцами, музыкой, обрядовыми действами. Похожее звучание сохранилось в белорусском языке – "вяселье" и польском – "wesele".

В древнерусском языке существовало слово "веселие", что означало праздник, пир, радость. В форме "веселье", и в таком значении, оно сохранилось в русском языке.

А вот слово "свадьба" – которое тоже имеет общеславянское происхождение, родственное с украинскими словами "сват", "сватовство", "сватовство".

В похожей форме, слово сохранилось и в других славянских языках: чешский – svatba, болгарский – сватба, македонский – свадба. Здесь свадьба / свадьба выступает как конечный этап процесса сватовства.

Поэтому заметьте, что не стоит переносить чужие слова в свой язык, даже если они имеют общего "предка", потому что в современном литературном языке обозначают разное.

Кроме того, существует еще одно название, юридическое, которое обозначает официальный союз мужчины и женщины – "шлюб". В Семейном кодексе Украины "шлюб" – это семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

То есть "весілля" і "шлюб" – это не одно и то же: шлюб – это юридический союз супругов, а весілля – обряд, празднование и торжество.

А традиционная украинская свадьба – это комплекс ряда обрядов – сватовство, каравай, венкоплетение, гильце, перевязывание, венчание, амбары, цыганщина и другие, со своим региональным колоритом.

Свадьба была важным событием и торжеством, к которой тщательно готовились. А потому существует выражение – "до свадьбы заживет", которое на украинском звучит по-другому, и означает все заживет, есть еще время.

Не "свадьба", а – свадьба / Freepik

Какие еще ошибки из свадебной терминологии мы говорим

Когда мы говорим о свадьбе, то всплывают слова – "замуж" и "жениться". Хотя здесь идут споры между языковедами, стоит их считать украинскими или нет, поскольку они имеют древнеславянское происхождение.

Слово "замуж" образовано из архаичного словосочетания "за мужь" – за мужем – за мужем. Но такого слова сегодня в украинском языке нет для обозначения мужа по отношению к жене. Сейчас слово "муж" употребляется, когда в литературе так хотят назвать государственного, научного, общественного деятеля и возвеличить его.

Похожая ситуация и со словом "жениться". На украинском языке женщина относительно мужчины, – это "дружина", а не "жена/жона". Поэтому фраза "мы поженились" – это калькирование, правильно говорить – "одружилися".

Замуж и жениться: смотрите видео

Однако, в литературе ХІХ – начала ХХ века можно встретить слово "женюсь", "женишься" или "парни женихаются" – то есть, ухаживают ("строят глазки").

"Не женися на багатій,

Бо вижене з хати,

Не женися на убогій,

Бо не будеш спати" (Тарас Шевченко).

Или в таком фразеологизме – "Ненадолго старик женится" – о быстрой смене желаний и настроения.

Учтите, что раньше они существовали и использовались в украинском языке, но даже по звучанию отличались от русского произношения.

Примите во внимание информацию выше и этот "свадебный" словарик:

не свадьба – а весілля,

не брак – а шлюб,

не бракосочетание – а укладення / реєстрація шлюбу,

не женитьба – а одруження ,

, не жених – а наречений,

не невеста – а наречена,

не молодожены – а молодята,

не муж – а чоловік,

не жена – а дружина / жінка,

семейная пара – то подружжя,

не девишник – а дівич-вечір,

а не мальчишник – а парубоцький вечір,

не свадебные / обручальные кольца – а обручки,

не свадебное путешествие – а весільна подорож / мандрівка.

Пусть ваша свадьба будет незабываемой, супружеская жизнь крепкой и счастливой! Говорите на украинском правильно!