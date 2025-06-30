Как на украинском будет звучать известное выражение "до свадьбы заживет", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог языковеда Марии Словолюб.

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Как на украинском звучит выражение

Фразеологизмы делают нашу речь интереснее и точнее при выражении определенной мысли. Те, кто их использует, уже этого не замечают и они лаконично вплетены в речь. Но под влиянием русского языка, некоторые выражения мы знаем только на русском, хотя в украинском есть свои аналоги, которые часто звучат интереснее и точнее.

Русскоязычные варианты не всегда имеют дословный перевод, хотя часто, именно так их используют калькулируя язык, например, "на вкус и цвет товарища нет".

Известное выражение "до свадьбы заживет" его говорят и детям, и взрослым, которые травмировались или поранились, но когда они еще не женаты.

Однако, на украинском языке выражение будет звучать по-другому. Рассмотрим его дословно, поскольку в украинском языке нет слов "свадьба" и "заживєт".

Торжество не свадьба – а "весілля",

А рана не заживает – а "гоїться / загоїться".

Поэтому вариант, который порой можно услышать "до свадьбы заживет" – калькированный. А украинский вариант звучит – "загоїться, поки весілля скоїться".

Как переводится выражение: смотрите видео

Но слово "зажити" в украинском языке имеет другое значение – это о жизни, а не о ранах – "зажити в достатку", "зажили по-новому", "зажили спокійно іншому місті".

Заботьтесь о языке, говорите на украинском! И используйте фразеологизмы!