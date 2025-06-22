Какое значение и соответствия к слову "обалдеть", в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Вики Хмельницкой.

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Что такое "обалдеть"

Восклицание "обалдеть!" известно многим. В зависимости от ситуации им можно выразить сильное удивление, восхищение (не восхищение) или шок. Словари трактуют его как сленговое или жаргонное. И украинский вариант звучит как "обалдів" – "Я обалдів від здивування!".

Основой является слово "балда", которое имеет несколько значений:

так обозначают кого-то не очень умного или легкомысленного. Используется как шутливое или слегка пренебрежительное слово – "Ты обалдел?"

так называют большой молот или большой топор, и даже обух к нему – балда.

а еще это популярная словесная игра, где игроки добавляют буквы к слову, чтобы образовать новые слова – "Балда".

При рассмотрении его этимологии – образования и происхождения, отсылаются к тюркскому происхождению и заимствованию из санскрита. Некоторые ссылаются на то, что в тюркских языках "байялды" означает – потерять сознание, а на санскрите – balada – "могущественный". А потому на самом деле выражение могло иметь совсем другое значение.

Однако, стоит учесть, что и слово "балда" и "обалдеть" являются русскими, и на украинском имеют другое звучание. Но даже при переводе, а он не один, это эмоциональное выражение не потеряет своей выразительности и интереса. Выберите свой вариант, или несколько, которыми вы замените этот русский язык:

отетеріти,

очманіти,

дивовижно,

приголомшливо,

навдивовижу,

напрочуд,

здуріти,

сторопіти.

Чем заменить "обалдеть": смотрите видео

В следующий раз вместо "Обалдеть можно!" скажите – "Очманіти можна" или "Обалдеть, какая красота!" – "Приголомшливо, яка краса!".

Говорите на украинском красиво и интересно!