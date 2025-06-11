О значении слова "лакшери", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс termin.in.ua.

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Что означает "лакшери"

Немало иноязычных слов в украинском языке из мира моды. Но для тех, кто не интересуется им, некоторые слова могут быть непонятными, или неизвестен язык их происхождения.

Среди модных слов и "лакшери". Некоторые считают его сленговым, но в определенной сфере достаточно распространенным.

Слово "лакшери" взято из английского языка – luxury, что означает – роскошь. Лакшери – так обозначают предметы или услуги из сегмента роскоши. Еще иногда это слово употребляется для описания стиля жизни или философии богатых и успешных людей.

Популярность слову предоставили маркетологи, которые считают, что такое экзотическое и богемное звучание сделает товары и услуги более привлекательными, по сравнению с привычными словами роскошь или люкс.

Хотя можно встретить разграничение: товары класса luxe и класса luxury, где последние – высочайшее качество и эксклюзивность.

Часы сегмента лакшери / Freepik

А слову роскошь дали определение экономисты – это любой предмет или услуга, который не является необходимым, или значительно превышает стандарт необходимости. А спрос на них, в первую очередь, зависит от дохода или богатства.

В украинском языке есть и синонимы к слову роскошь, которые можно употребить вместо лакшери, хотя некоторые тоже иноязычного происхождения:

багатство

бундючність

блиск

достаток

комфорт

люкс

пишність

пишнота

помпезність

шик.

Что относят к лакшери

К сфере лакшери можно отнести как товары – одежда, украшения, аксессуары, мебель, жилье, так и услуги – отдых, лечение, оздоровление, обслуживание. Многие из этих вещей может быть эксклюзивными – только в одном варианте.

Лакшери отдых – различные дорогие экзотические туры и курорты, где отдых, развлечения и обслуживание является невероятно дорогим удовольствием.

– различные дорогие экзотические туры и курорты, где отдых, развлечения и обслуживание является невероятно дорогим удовольствием. Лакшери автомобили – это категория различных представительских или спортивных авто с эксклюзивной отделкой или дизайном. К таким можно отнести: Mercedes-Benz, Lexus, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Bugatti, Lamborghini и другие .

это категория различных представительских или спортивных авто с эксклюзивной отделкой или дизайном. К таким можно отнести: . Лакшери мода – одежда, обувь (как дорогие мокасины) и аксессуары от самых известных брендов и домов моды. Например: Прадо, Гуччи, Диор и и так далее.

одежда, обувь (как дорогие мокасины) и аксессуары от самых известных брендов и домов моды. Например: и так далее. Лакшери жилье – дорогостоящая недвижимость, расположенную как в элитных жилых районах страны, так и за ее пределами. Например: Конча-Заспа (Украина).

Доступность к вещам и услугам лакшери свидетельствует о статусе человека. Многие люди выбирают брендовую вещь, которая имеет репутацию роскошного товара, даже если качество продукта аналогичное или ниже дешевой версии – ради показательности.

Выбирайте вещи, которые вам по вкусу и доступны и узнавайте значение слов.