Яке значення та відповідники до слова "обалдєть", у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською првильно", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Віки Хмельницької.

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Що таке "обалдєть"

Вигук "обалдєть!" відомий багатьом. Залежно від ситуації ним можна висловити сильне здивування, захоплення (не восхищение) або шок. Словники трактують його як сленгове чи жаргонне. І український покруч звучить як "обалдів" – "Я обалдів від здивування!" .

Основою є слово "балда", яке має кілька значень:

так позначають когось не дуже розумного або легковажного. Використовується як жартівливе або злегка зневажливе слово – "Ти обалдів?"

так називають великий молоток-молот чи велика сокира, та навіть обух до неї – балда.

а ще це популярна словесна гра, де гравці додають літери до слова, щоб утворити нові слова – "Балда".

При розгляді його етимології – утворення та походження, відсилаються до тюркського походження та запозичення з санскриту. Дехто посилається на те, що у тюркських мовах "байялди" означає – втратити свідомість, а на санскриті – balada – "могутній". А тому насправді вислів міг мати зовсім інше значення.

Однак, варто врахувати, що і слово "балда" і "обалдєть" є росіянізмами, й українською мають інше звучання. Та навіть при перекладі, а він не один, цей емоційний вислів не втратить своєї виразності й цікавості. Оберіть свій варіант, чи декілька, якими ви заміните цей росіянізм:

отетеріти,

очманіти,

дивовижно,

приголомшливо,

навдивовижу,

напрочуд,

здуріти,

сторопіти.

Чим замінити "обалдєть": дивіться відео

Наступного разу замість "Обалдєть можна!" скажіть – "Очманіти можна" чи "Обалдеть, яка краса!" – "Приголомшливо, яка краса!".

Говоріть українською красиво і цікаво!